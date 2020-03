Wolfenbütteler Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Die Wolfenbütteler Polizei ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich im Zeitraum zwischen Samstag, 7. März, 14 Uhr, und Montag, 9. März, 12 Uhr, in Wolfenbüttel ereignet hat. Ein bislang nicht ermittelter Fahrer stieß mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen an der Kanzleistraße ordnungsgemäß geparkten blauen Renault Zoe, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Der Fahrer sei anschließend geflüchtet, ohne sich um den an der hinteren linken Stoßstangenecke entstandenen Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.