Der Unfall ereignete sich an der Rosenmüllerstraße.

Nach einer Unfallflucht ermittelt die Polizei. Nach ihren Angaben hatte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12. März, 18 Uhr, und Mittwoch, 18. März, 18 Uhr, ein bislang nicht ermittelter Fahrer mit seinem – vermutlich blauen – Fahrzeug einen an der Rosenmüllerstraße in Wolfenbüttel ordnungsgemäß geparkten grauen Skoda Octavia touchiert und an der hinteren rechten Tür beschädigt. Den Schaden beziffert die Polizei mit zirka 1000 Euro. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: