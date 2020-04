Zeugin gibt Hinweis nach Unfallflucht in Wolfenbüttel

Die Tat ereignete sich an der Okerstraße in Wolfenbüttel.

Nach einer Unfallflucht am Dienstag, 31. März, gegen 9.30 Uhr ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. Nach ihren Angaben hatte eine Zeugin beobachtet, wie ein Transporter in der Okerstraße gegen eine Straßenlaterne gefahren und der Fahrer anschließend von der Unfallstelle geflüchtet war, ohne sich um den Schaden in Höhe von zirka 3500 Euro zu kümmern. „Glücklicherweise hatte die Zeugin sich das Kennzeichen des Verursacherfahrzeugs notiert. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen“, heißt es in der Mitteilung weiter.