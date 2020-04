Wolfenbütteler Tafel muss Lebensmittel kaufen

Die Corona-Pandemie rückt das engmaschige Netz der Hilfsorganisationen in Deutschland in den Fokus, schreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in einer Mitteilung. Die enormen Fallzahlen belasten die Kassen beispielsweise des Roten Kreuzes stark, schreibt die Organisation.

Tafel soll Menschen aus Risikogruppen beliefern

„Wir wollen die Tafel möglichst schnell wiedereröffnen – kontaktlos und mit einem Bringdienst für Tafelkunden aus den Risikogruppen“, wird DRK-Vorstand Andreas Ring zitiert und nenne nur eines der vielen Probleme.

Tafel muss einkaufen – das erste Mal in der Geschichte

Erstmals in der Geschichte der Wolfenbütteler Tafel werden jetzt auch Waren gekauft, da das Spendenaufkommen weiterhin nicht gesichert ist und zahlreiche Spenderbetriebe den Zugang für die Tafeln vollständig eingestellt haben, teilt das DRK mit.

DRK dient dem Bevölkerungsschutz

Horst Kiehne als Vorsitzender des Präsidiums im Kreisverband hebt in der Mitteilung die Fülle an Aufgaben hervor, die das DRK derzeit stemmen muss: „Wir sind nicht nur Teil der Wohlfahrtsarbeit im Landkreis Wolfenbüttel, sondern vor allem gehören unsere Einsatzkräfte zur kritischen Infrastruktur im gesundheitlichen Bevölkerungsschutz.“ Gerda Hasselfeldt, DRK-Präsidentin des Generalsekretariats in Berlin, wird wie folgt zitiert: „Die derzeitige Lage zeigt, wie wichtig Solidarität und Zusammenhalt in unserer Gesellschaft sind. Die Folgen der Ausbreitung des Coronavirus sind noch nicht absehbar. Umso wichtiger ist es, dass alles unternommen wird, um mit Spenden Menschen in dieser schwierigen Situation nach dem Maß der Not zu helfen.“

Corona-Nothilfefonds soll dem DRK Wolfenbüttel helfen

Darum habe der DRK-Kreisverband nun ein Spendenkonto eingerichtet. „Durch die Spenden für unseren Corona-Nothilfefonds sollen auch Ehrenamtliche und Menschen in besonderen Notlagen unterstützt werden“, sagt Andreas Ring in der Pressemitteilung. Zahlreiche Freiwillige seien zum Beispiel engagiert, um älteren und bedürftigen Menschen zu helfen, Lebensmittel-Bringdienste zu organisieren und die psycho-soziale Betreuung zu übernehmen. Das seien in Hasselfeldts Augen unverzichtbare Aufgaben: „In diesen außerordentlich schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, dass niemand allein gelassen wird.“

Curt Mast Jägermeister Stiftung hilft vorerst aus

Das sehe auch die Curt Mast Jägermeister Stiftung so: „Wir unterstützen den Nothilfefonds sehr gerne, denn gerade bei den Tafeln geht es um Menschen, die ohnehin nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, erklärt Manja Puschnerus, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der Stiftung. Wenn bei den Tafelkunden nun auch noch die Sorge um die Lebensmittelversorgung hinzukomme, sei Hilfe dringend geboten. „Wir stehen zunächst für acht Wochen an der Seite des DRK, bis eine Reaktion des Staates erfolgt oder der normale Spendenkreislauf wieder anspringt.“

„Jeder sollte mitmachen“

Weiter wird Puschnerus zitiert: „Wir haben eine hohe Meinung vom Roten Kreuz, das stets lösungsorientiert und überaus strukturiert an Krisen und Notlagen arbeitet.“ In diesem Zusammenhang ruft sie alle Menschen zur Spende für den Nothilfefonds auf. „Unsere Stiftung betrachtet ihren Beitrag als Dankeschön an die Region, aber jeder sollte mitmachen – jeder Betrag hilft.“

Das DRK in Wolfenbüttel ist laut eigener Aussage sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit der Curt-Mast-Jägermeister-Stiftung. „Bereits zu Beginn der Krise hat die Stiftung umfassende Hilfe zugesagt und jetzt einen fünfstelligen Betrag bereitgestellt“, sagt DRK-Vorstand Ring. „Nach unserem Grundsatz: ,Helfen nach dem Maß der Not’ werden wir mit allen Organisationen und Akteuren im Landkreis Wolfenbüttel auch diese Krise bewältigen.“

DRK Wolfenbüttel betreibt Corona-Anlaufstellen

Das DRK betreut mehrere mobile Arztpraxen im Einsatz, um Krankenhäuser und Kliniken zu entlasten, und betreut zahlreiche Fiebermess-Stationen und Beprobungsstationen – seit dem 6. März auch in Wolfenbüttel. Weitere Aufgaben kommen absehbar auf das DRK zu.

Der DRK-Kreisverband bittet um Spenden für den Nothilfefonds: IBAN: DE27 2703 2500 0000 0056 15, Seeligerbank, Stichwort: Corona-Nothilfefonds.

