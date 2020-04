Corona-Krise: 15 Verstöße gegen das Kontaktverbot in Wolfenbüttel

Noch immer hält sich nicht jeder an die verordneten Maßnahmen in der Corona-Krise. Wie die Polizei am Samstag mitteilt, kam es im Revierbereich Wolfenbüttel „zu diversen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz“. Konkret haben die Beamten 15 Verstöße gegen das Kontaktverbot der bestehenden Allgemeinverfügung der Stadt Wolfenbüttel festgestellt.

Coronavirus: Auch Gaststättenbetreiber hielten sich nicht an die Verfügung

Die Polizei stellte Ordnungswidrigkeitsanzeigen und sprach Platzverweise aus. Auch zwei Gaststättenbetreiber hielten sich nicht an die Allgemeinverfügung. „“Entsprechende Anzeigen wurden auch in diesen Fällen gefertigt“, heißt es in dem Bericht der Polizei weiter. feu

