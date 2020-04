Großteil der Wolfenbütteler hält sich Ostern an Vorschriften

Grillen im Garten oder auf dem Balkon, Eiersuchen im kleinen Familienkreis und Spaziergänge auf Abstand – so haben viele Wolfenbütteler das lange Osterwochenende verbracht. Keine Gottesdienste, Osterfeuer oder Besuche bei den Großeltern: Auch wenn an den Feiertagen Einiges untersagt war, was zum Osterfest üblicherweise gehört, ließen sich viele Bürger ob des Sonnenscheins und den am Ostersonntag zum Teil frühsommerlichen Temperaturen nicht die Laune verderben. Und vor allem: Der Großteil hielt sich an die Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Das bestätigte uns die Polizei Wolfenbüttel.

Polizei kontrolliert beliebte Ausflugsziele

Gemeinsam mit den Ordnungsbehörden kontrollierten die Polizisten über die Feiertage regelmäßig im Stadtgebiet und dem Landkreis, ob sich die Wolfenbütteler Bürger und Geschäftsleute an die in Niedersachsen aktuell geltenden Auflagen und Beschränkungen hielten. Auch stark frequentierte Keine Gottesdienste, keine Osterfeuer: An Ostern hält sich der Großteil der Wolfenbütteler an die Regelungen des Landes Niedersachsen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Foto: Maria Osburg

Ausflugsziele, wie beispielsweise der Elm, der Bismarckturm in der Asse oder auch die Kaiserpfalz Schladen-Werla und der Wolfenbütteler Stadtgraben waren im Fokus. Es stellte sich heraus, dass sich der Großteil der Bürger an die Vorschriften hielt. Nach Angaben der Polizei Wolfenbüttel wurden nur wenige Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet.

Bürger unsicher wegen Regelungen

Die Polizisten berichteten aber weiterhin, dass in der Bevölkerung Unsicherheit herrschte bezüglich der aktuell geltenden Regeln zum Kontaktverbot. Was derzeit erlaubt ist und was nicht, war nicht allen Wolfenbüttelern klar. Viele aufklärende Gespräche hätten die Beamten daher führen müssen.

Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass die Regeln des Landes Niedersachsen zur Eindämmung der Pandemie bis einschließlich Sonntag, 19. April, gelten. Auch in der Woche nach Ostern sollen daher Kontakte auf ein absolutes Minimum reduziert bleiben. Die Abstandsregeln gelten weiterhin. Ausgenommen sind davon Angehörige und Menschen, die in einem Haushalt zusammenleben. Gruppenbildung, Picknick oder Grillen im Freien sind laut Verordnung untersagt.

Kein weiterer Todesfall in Schladen

Die Einhaltung der Regeln ist weiter wichtig. Noch steigt auch im Landkreis Wolfenbüttel die Zahl der Infizierten. Derzeit sind 120 Fälle nachgewiesen worden (Stand 11. April). Davon sind mittlerweile 48 Personen wieder genesen. Zwei Corona-Todesfälle sind zudem zu beklagen. Wie wir berichteten, handelt es sich dabei um Bewohner des Senioren- und Pflegeheims der Grotjahn-Stiftung in Schladen. Wie die Einrichtung auf Nachfrage mitteilte, war bis zum Ostermontagmittag kein weiterer Bewohner verstorben.

Das Senioren- und Pflegeheim habe in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt mittlerweile alle infizierten Bewohner von den nicht infizierten separiert. Auf zwei Wohnbereichen seien separate Abschnitte In diesem Jahr kam der Osterhase nicht in die Wolfenbütteler Fußgängerzone, um Süßigkeiten zu verteilen. Foto: Maria Osburg

eingerichtet und mit gesonderten Zugängen ausgestattet worden, um eine Weiterverbreitung zu verhindern. Die Mitarbeitenden wurden in die Handhabung der neuen Arbeitsabläufe eingewiesen. In der Woche vor Ostern hatte das Coronavirus die Schladener Einrichtung erreicht. 15 Bewohner und 5 Mitarbeiter wurden positiv auf das Corona-Virus getestet.

