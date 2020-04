Feuerwehr löscht Balkon-Brand in Wolfenbüttel

Am frühen Mittwochmorgen rückte die Feuerwehr zu einem Balkon-Brand in Linden aus. Ein Bewohner eines Hauses in der Straße „Am Mühlenberge“ hatte die Flammen gegen 6.20 Uhr auf seinem Balkon bemerkt und noch versucht, das Feuer selbst zu löschen. Das gelang dann schließlich der Freiwilligen Feuerwehr Linden – bevor die Flammen auf die Wohnung übergreifen konnten.

Balkon-Brand in Wolfenbüttel: Bewohner verlassen Wohnungen rechtzeitig

Laut Feuerwehr wurde bei dem Brand niemand verletzt: Alle Bewohner der sechs Wohnungen konnten ihr Domizil rechtzeitig verlassen. Das bereitstehende Rettungsteam des Deutschen Roten Kreuzes musste nicht eingreifen. Es entstand lediglich ein Rauchschaden. Zur Brandursache ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. red