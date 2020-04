Wolfenbüttel. Unbekannte Täter haben in der Wolfenbütteler Schweigerstraße versucht, über das Dach in einen Einkaufsmarkt einzubrechen.

Wolfenbüttel: Einbruch in Supermarkt scheitert

Unbekannte haben über das Osterwochenende versucht, über das Dach in einen Einkaufsmarkt in der Wolfenbütteler Schweigerstraße zu gelangen, teilt die Polizei mit. Dieser Versuch misslang jedoch – nach ersten polizeilichen Erkenntnissen erfolgte kein Eindringen. Zum entstandenen Sachschaden am Dach können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: (05331) 9330.