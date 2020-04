Die Feuerwehr war am Donnerstagabend in Wolfenbüttel im Einsatz.

Wolfenbüttel. Zwei Komposthaufen haben am Donnerstagabend im Kleingartenverein Katzenmeer in Wolfenbüttel gebrannt.

Kompost brennt in Wolfenbütteler Kleingartenverein

Die Feuerwehr meldete den Einsatz in der Straße Am Bache gegen 21.30 Uhr, gegen 22 Uhr war er wieder beendet. „Es brannten zwei Komposthaufen an einer Gartenlaube“, berichtete die Feuerwehr.