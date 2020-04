Selbsthilfe in Wolfenbüttel geht wegen Corona neue Wege

Still sei es im Moment in der „Kommisse“, berichtet Christine Freywald im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie leitet die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Wolfenbüttel. Wegen der Corona-Pandemie finden in den Gruppenräumen der „Kommisse“ zurzeit keine Treffen von Selbsthilfegruppen statt. Auch die Mitarbeiter der Kontaktstelle arbeiten von Zuhause aus und beraten per Telefon.

Gruppen tauschen sich über virtuelle Wege aus

Jedoch bedeutet die momentane Situation nicht, dass es keinen Austausch mehr in den Gruppen gibt. „Die Gruppen können sich nicht persönlich treffen. Aber sie überlegen sich Alternativen mit Telefonkonferenzen oder Gruppenchats“, erläutert Tanja Rosenmüller. Dabei unterstütze sie die KISS: „Wir zeigen den Gruppen die Möglichkeiten für Telefonkonferenzen und Chats auf.“ Damit solle die Eigenständigkeit der Gruppen gefördert werden. Auch Personen, die in der digitalen Welt nicht so fit seien, könnten so mit ins Boot geholt werden.

Leitfaden hilft bei Gruppenchats

Einige Selbsthilfegruppen seien auch schon vor Corona über Chats vernetzt gewesen, berichtet Freywald. Es sei aber die Frage, wie man mit ganz persönlichen Problemen oder Gefühlen im Chat umgehe, ohne dass dieses zu Missverständnissen führt. Als Hilfe hat die KISS einen Leitfaden für Gruppenchats erstellt. Dieser biete den Gruppen eine gute Informationsquelle, so Rosenmüller.

Beratungsstelle zeigt Präsenz über Selbsthilfe hinaus

Darüber hinaus zeigten die Kontaktstellen in Zeiten von Corona „Präsenz über die Selbsthilfe hinaus“, sagt Almut Speer. „Jede Woche gibt es einen Impuls unter dem Slogan ,Mutmacher’. Dabei geht es darum, was man Zuhause machen kann“, erläutert Speer. Dieser Newsletter werde per E-Mail oder per Post an die Gruppenmitglieder verschickt. So gebe es beispielsweise Meditationsübungen oder Fantasie- beziehungsweise Traumreisen mit kleinen Anleitungen.

Ziel ist es, in Kontakt zu bleiben

Inzwischen sei aus dem „Mutmacher“ auch ein „Mitmacher“ geworden. „Wir wollen die Gruppen nicht nur berieseln“, meint Speer. So sei eine Fotoaktion geplant. „Die Gruppen sollen untereinander und miteinander in der virtuellen Welt in Kontakt bleiben“, sagt Speer zum Ziel der Aktion.

Gruppen sind stabil

Kontaktstellen-Leiterin Freywald ist zuversichtlich, dass die 45 Selbsthilfegruppen gut durch die Corona-Zeit kommen. „Die Gruppen sind schon lange zusammen und haben eine hohe Stabilität.“ Wann sie sich wieder in der „Kommisse“ treffen können, ist derzeit noch nicht abzusehen.

Kontakt

Die Beratungsstelle ist montags, 12–16 Uhr, dienstags, 9–13 Uhr, und mittwochs, 12–17 Uhr, bei Fragen erreichbar unter (05331) 920060. Oder jederzeit per E-Mail an: selbsthilfe.wolfenbuettel@paritaetischer.de. KISS weist darauf hin, dass aufgrund der aktuellen Lage zurzeit niemand in eine Gruppe vermittelt werden kann.