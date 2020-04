Karin Körner starb im Alter von 64 Jahren - Trauer in Hornburg

Wer in das Heimatmuseum Hornburg kam, den begrüßte sie mit einem freundlichen Lächeln an der Rezeption. Wer Auskunft zu den Exponaten wollte, der bekam sie von ihr im Handumdrehen – kompetent, bürgernah und stets anschaulich. Doch das ist Vergangenheit: Karin Körner, Vorsitzende des Förderkreises Heimatmuseum Hornburg, ist gestorben – im Alter von nur 64 Jahren. Viele Hornburger und alle, die sie kannten, trauern.

Als Karin Körner sich erst im Dezember 2018 nach 47 Jahren Dienst in der heutigen Gemeinde Schladen-Werla in den Ruhestand verabschiedete – sie leitete das Büro des Rates – , wollte sie dem Heimatmuseum Hornburg noch lange die Treue halten. „Ich möchte erst einmal ankommen“, sagte sie damals. Erst mal schauen, wie sich der Ruhestand anfühlt. Klar sei für sie damals gewesen, bis zum Jahr 2021 die Protokolle in den Räten Schladen und Stadt Hornburg ehrenamtlich weiterzuschreiben. Ja, dann, nach der nächsten Kommunalwahl, da wollte sie wirklich aus dem Geschäft sein. Doch alles kam anders.

Gegen eine schwere Krankheit hatte sie sich bis zuletzt gestemmt. Doch dann mussten ihre Freunde in der Todesanzeige einräumen: „Nach einem tapfer geführten Kampf hat die Krankheit gesiegt und zum Schluss war es ein selbstbestimmtes Sterben, das Erlösung brachte.“

Wer an Karin Körner denkt, dem fällt sicherlich auch der wunderschöne Osterspaziergang durch Hornburg ein, an dem alljährlich viele Hornburger und Gäste teilnehmen. Karin Körner hat die Gäste stets begrüßt und den Rundgang mit den vielen Stationen in der historischen Altstadt organisiert und begleitet– mit Gedichten, Eierlaufen, Buchsbaum-Sträußchen, die in die Ilse geworfen wurden, und Gesang. Wegen des Coronavirus’ war die Veranstaltung in diesem Jahr ausgefallen.

Neben ihrem ehrenamtlichen Dienst im Heimatmuseum Hornburg engagierte sich sich aber auch mit sicher ebenso viel Herzblut für die Via Romea, den Romweg, den sie von Anfang an begleitete und der im vergangenen Jahr sein zehnjähriges Bestehen feierte. Karin Körner war die Schatzmeisterin des Vereins.

Geboren 1955 in Braunschweig, wuchs sie dort die ersten acht Jahre ihres Lebens auf. Mit ihren Eltern kam sie nach Hornburg, die Anfang der 60er-Jahre erst den Schützenhof und später die Brunnenschenke betrieben. Nach ihrer Schulzeit in Braunschweig und Hornburg begann sie 1971 bei der Stadt Hornburg eine dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsangestellten. Der heutigen Gemeinde Schladen-Werla war sie beruflich ein Leben lang treu geblieben.

Unvergessen bleibt Karin Körners Warmherzigkeit trotz ihrer häufig resoluten Art und ihr unverkennbarer trockener Humor. Die Gemeinde Schladen-Werla wird im Rahmen einer Ratssitzung ihrer gedenken.