KVG in Wolfenbüttel: Tickets nach und nach wieder bei Fahrern

Die Kraftverkehrsgesellschaft (KVG) Braunschweig hat mit Betriebsbeginn am Montag den regulären Betrieb auf vielen ihrer Linien wieder aufgenommen. In Vorbereitung dessen war in den vergangenen Wochen an einer Lösung gearbeitet worden, um den Ticketverkauf beim Fahrpersonal unter Berücksichtigung der aktuellen Hygienevorschriften wieder möglich zu machen, so die KVG. Der war zu Beginn der Pandemie am 13. März zur Sicherheit von Fahrpersonal und Fahrgästen ausgesetzt worden.

Mit dem Einbau einer Schutzvorrichtung für den Fahrerarbeitsplatz wird der Einstieg an der vorderen Tür wieder stattfinden können, erläutert das Unternehmen. Die neue Abtrennung besteht demnach aus einer zirka 0,8 Millimeter starken und durchsichtigen PVC-Folie. Als Vorlage habe die gutachterlich geprüfte Folie eines anderen Verkehrsunternehmens gedient, die in der Werkstatt der KVG an die eigenen Busse angepasst worden sei.

Mit der Abtrennung sei ein Schutz sowohl für Fahrgäste als auch Fahrer bestmöglich gewährleistet. Die Dekra habe die Vorrichtung bereits geprüft und grünes Licht für den Einbau gegeben. Von Mittwoch, 29. April, an wird der Ticketverkauf laut KVG in den ersten Bussen wieder aufgenommen. Bald solle dies auf allen Linien zur Verfügung stehen.

Zudem bittet die KVG Braunschweig ihre Fahrgäste, die geltende Mundschutzpflicht bei der Nutzung der Busse zu beachten. Das Unternehmen verweist auf den Beschluss der niedersächsischen Landesregierung, nach dem seit Montag das Tragen einer Mund-Nasenbedeckung bei der Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs verpflichtend sei. Als wirksamer Schutz würden alternativ auch Schals, Tücher oder selbst genähte Mundschutze akzeptiert. Wichtig sei, dass Nase und Mund bedeckt seien.

