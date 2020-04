Wolfenbütteler Studenten schreiben Briefe gegen Einsamkeit

Wolfenbüttel. In einem Projekt an der Ostfalia-Hochschule entstehen sehr persönliche Zeilen, die zum Beispiel an Senioreneinrichtungen geschickt werden.

Durch Covid-19 sind insbesondere gemeinschaftliche Wohneinrichtungen wie Wohn- und Pflegeheime von den deutlichen Einschränkungen durch Ausgeh- und Besuchsverbote schwer betroffen. Viele der dort lebenden Menschen leben dadurch sehr isoliert. Professorin Sandra-Verena Müller von der Fakultät Soziale Arbeit der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften diskutierte vor diesem Hintergrund mit ihren Studenten die Frage, ob man verletzliche Personengruppen zu deren Schutz isolieren und damit in die „gemeinschaftliche Einsamkeit schicken“ sollte, berichtet die Hochschule.

Dabei entwickelte sich eine Idee, selbst aktiv werden zu können. Kurz vor Ostern riefen sie die Aktion „Briefe gegen die Einsamkeit“ ins Leben.

Kooperationspartner sind Einrichtungen der Eingliederungshilfe Niedersachsen, so auch die Evangelische Stiftung Neuerkerode mit den Wohnbereichsleitungen Matthias Liborius und Karin Engel, sowie Sabine Resch-Hoppstock, Leiterin des Seniorenwohn- und Pflegeheims Schloss Schliestedt. Gemeinsam brachten sie in Erfahrung, wer von den Betroffenen sich über einen Brief als Zeichen der Solidarität freuen würde, heißt es weiter.

Studenten sich hoch motiviert

„Viele meiner Studierenden waren hoch motiviert bei dem Gedanken, selbst etwas tun zu können. Sie konnten es kaum erwarten und freuten sich, als die ersten Empfänger namentlich genannt wurden“, wird Sandra-Verena Müller zitiert.

Die angehende Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin Carolin van Heese berichtet: „Einen Brief an jemanden zu schreiben, den man noch nie in seinem Leben getroffen hat und von dem man nichts weiß, außer den Namen und die Anschrift, ist eine große Herausforderung. Wie spricht man die Person an, soll man sie Duzen oder Siezen und was erzählt man in seinem ersten Brief? Was interessiert eine Person, die wesentlich älter ist als man selbst? Doch der Gedanke daran, den anderen glücklich zu machen und ihm mit fröhlichen Briefen und lieben Worten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, macht diese Herausforderung zu etwas besonders Positivem.“

Briefe und Postkarten werden bemalt

Kommilitonin Merle Leopold: „Mein erster Brief war etwas länger. Da habe ich mich zunächst vorgestellt und der Dame ein bisschen aus meinem Leben geschrieben. Was ich so mache, wie sich meine Familie zusammensetzt und dass ich ihr nun regelmäßig schreiben würde, solange wir uns in dieser Pandemie befinden. Außerdem habe ich ihr geschrieben, dass ich Sie, sobald es geht, auch gerne einmal persönlich besuchen möchte, damit sie ein Bild von der Person die ihr wöchentlich geschrieben hat, bekommt. Auf den folgenden Postkarten habe ich belanglose nette Dinge über Ostern, das Wetter und über die derzeit merkwürdige Situation geschrieben. Auch bemale ich die Briefe und Postkarten, sie sollen viel Leichtigkeit, Fröhlichkeit und die Überzeugung ausdrücken, dass wir alle gut durch diese Zeit kommen werden.“

Persönlich kennenlernen

Eine Antwort hat Merle Leopold laut Ostfalia bisher nicht bekommen, „aber das erwarten wir auch nicht, denn uns Studierenden ist nicht bekannt, inwieweit unsere Briefempfängerinnen und -empfänger gesundheitlich eingeschränkt sind“. Eine andere Studentin hat Antwort erhalten. Darin steht, wie sehr sich die Seniorin gefreut hat, dass ihr mal jemand schreibt. Sie denke jeden Tag an die Studentin und würde sie gerne einmal persönlich kennenlernen.

Sandra-Verena Müller freut sich, denn an der Aktion haben sich bisher 24 Studierende beteiligt, und sie hofft auf eine Verstetigung dieses Projekts. „Ein kleiner Aufwand kann sehr viel Freude in das Leben anderer Menschen bringen – und das ist nicht nur in Krisenzeiten wichtig.“