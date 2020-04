Wolfenbütteler Agentur bietet Schülern und Eltern Hilfe an

Sie bieten Menschen, die Hilfe benötigen, kostenfrei und unbürokratisch an, Helfer zu finden. So gibt es laut Mitteilung der Einrichtung auch digitale Hilfsangebote für Eltern, um den Berufsalltag und die Betreuung der Kinder zu meistern: die spontane Online-Unterstützung bei Schulaufgaben und die Online-Oma.

So hätten sich zahlreiche Ehrenamtliche gefunden, die Schülern bei den Schulaufgaben helfen könnten. Die Unterstützung erfolge via Telefon, Video-Chat oder Nachrichten im Messenger – je nach Bedarf und Möglichkeit. Projektleiter Jonas Elbeshausen: „In der momentanen Situation finden auch die Hausaufgaben- und Nachhilfen vieler Kinder nicht statt. Mit dem Online-Angebot geben wir ihnen dennoch Unterstützung und entlasten zugleich die Eltern.“

Das Vorgehen sei einfach: Schüler, die Hilfe benötigen, melden sich bei der Freiwilligenagentur oder beim Kompetenzzentrum Freiwilligenmanagement Elm-Asse telefonisch oder per E-Mail und nennen das Fach, die Jahrgangsstufen und die Kontaktdaten. Dann werde ein Helfer gesucht, so Steffi Elina Bischoff von der Freiwilligenagentur Wolfenbüttel.

Die Online-Omas hingegen kümmerten sich um die jüngeren Kinder. Auch hier laufe der Kontakt via Telefon oder Videochat, heißt es weiter. Vorlesen, Geschichten erzählen, malen oder einfach nur zuhören: Für jedes Kind sei bestimmt etwas dabei. Ziel des Angebots sei, insbesondere berufstätige Eltern auch mal für eine halbe Stunde zu entlasten.

Interessenten können sich bei der Freiwilligenagentur Wolfenbüttel unter oder per E-Mail an info.wf@freiwillig-engagiert.de melden. Ansprechbar sei zudem auch das Kompetenzzentrum Freiwilligenmanagement Elm-Asse in Remlingen unter: oder E-Mail an j.elbeshausen@engagiert-elmasse.de