Gelbe Säcke sind begehrter als warme Semmeln. Viele Zeitgenossen decken sich leider mit mehr Säcken ein, als sie benötigen. Engpässe bei der Sackausgabe sind somit vorprogrammiert. Doch das ist kein Grund, die Mitarbeiter an den Ausgaben anzupflaumen. Die Stadt Wolfenbüttel verzichtet deshalb jetzt auf die Bereitstellung der Säcke. Alternative Ausgabeorte sind: Landkreisverwaltung, Straßenverkehrsamt, Postagentur Fümmelse, Copy-Shop Wilhelm-Straße, Toto-Lotto am Juliusmarkt, Edeka am Neuen Weg, Schuh-Schilke und Didis Trinkhalle.

