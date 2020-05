Der Kreisel an der Schweigerstraße.

Es blüht an der Schweigerstraße in Wolfenbüttel

Im vergangenen Herbst sei er noch als „Schotterkreisel“ tituliert worden, jetzt habe sich unter der aufgetragenen Mulchschicht schon einiges getan, so die Stadt. Der Kreisel an der Schweigerstraße blühe auf. Im Herbst habe das Erscheinungsbild zwar an einen Schottergarten erinnert, Beete mit mineralischer Mulchschicht seien aber belebte und biologisch aktive Bereiche.

Hohe Pflanzendichte

Die Pflanzdichte sei sehr hoch gewählt, es gebe keine Kunststoffschicht (Abtrennung) zwischen dem Bodenkörper und der Schotterschicht und damit auch keine Versiegelung. Unter anderem gebe es Zieräpfel und die Narzissen-Sorte Jenny.