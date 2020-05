Wolfenbütteler Lessinghaus öffnet wieder

Das Lessinghaus öffnet wieder für Museumsbesucher. Das teilt die Herzog-August-Bibliothek (HAB) mit. Zum Internationalen Museumstag am Sonntag öffne das Lessinghaus zu den vorerst neuen, eingeschränkten Zeiten von 11 bis 16 Uhr. Es herrsche Maskenpflicht, nur eine begrenzte Zahl an Besuchern dürfe sich in den Räumen aufhalten. Der Eintritt ist an diesem Sonntag frei, danach kostet er 3 Euro.

Im Wohnhaus von Gotthold Ephraim Lessing (1729 –1781) wird die Biographie des Dichters anschaulich dargestellt. red