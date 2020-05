Streit beim Gassigehen in Schandelah – Zeugen gesucht

Schandelah. Beim Gassigehen mit ihren Hunden sind am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr zwei Parteien in Schandelah zunächst in verbale Streitigkeiten geraten.

Laut Polizeibericht war ein Ehepaar, beide 56 Jahre alt, mit seinem Hund an der Leine auf einem Weg in der Nähe der Straße Neue Reihe in Schandelah unterwegs. Hier sei dem Paar ein unbekannter Mann, ebenfalls mit einem Hund an der Leine, entgegengekommen. Dieser Mann sei zudem in Begleitung zweier Kinder gewesen.

Es sei dann zu Streitigkeiten bezüglich der Benutzung des Weges gekommen. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte den 56-jährigen Mann an den Armen gepackt und zu Boden gestoßen. Hierbei habe sich der Mann leicht verletzt. Auch sein Elektro-Scooter sei zu Boden gefallen und beschädigt worden. Der unbekannte Mann sei dann Richtung Bahnhof davongegangen.

Die Beschreibung des Unbekannten: etwa 45 Jahre alt, 1,85 Meter groß, kräftige Statur, graue kurze Haare, Drei-Tage-Bart, bekleidet mit blauer Jeans, rot/schwarzer Jacke und grauem T-Shirt. Hinweise: (05331) 933-0.