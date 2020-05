Während einer Straßenverkehrskontrolle in der Straße Am Seeligerpark in Wolfenbüttel ist den Polizeibeamten am Freitag gegen 19.45 Uhr ein 36-jähriger Autofahrer aufgefallen, dass er sein Fahrzeug ohne gültigen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum führte. Die Beamten hätten daraufhin die Weiterfahrt untersagt, das Fahrzeug entstempelt und die Autoschlüssel sichergestellt. Außerdem hätten sie gegen den Autofahrer ein Strafverfahren eingeleitet.