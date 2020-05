Die Polizei Wolfenbüttel ermittelt nach einer Unfallflucht, die sich am vergangenen Montag, 25. Mai, in der Zeit zwischen 7.20 und 16.05 Uhr ereignet hat. Ein bislang nicht ermittelter Fahrer habe mit seinem Fahrzeug einen auf einem Parkplatz an der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel geparkten Opel Astra beschädigt.

Unbekannter flüchtet

Der Fahrer sei geflüchtet, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von zirka 500 Euro zu kümmern. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.