Der Paritätische bekommt in Wolfenbüttel einen neuen Chef

Wolfenbüttel. Andreas Laumert, Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands in Wolfenbüttel und Salzgitter, ist in den Ruhestand gegangen.

Eigentlich war zum Abschied eine große Feier geplant – doch die fiel wie so vieles in diesen Tagen coronabedingt ins Wasser. Stattdessen kam es nun anlässlich des Ruhestandsbeginns von Laumert zum Treffen im kleinen Kreis in den Geschäftsräumen des Paritätischen in der Kommisse in Wolfenbüttel.

„Natürlich hätte ich mich gefreut, mich in der Runde meiner vielen beruflichen Weggefährten verabschieden zu können. Viel wichtiger ist derzeit aber, dass wir die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie möglichst gut eindämmen und Wege der Kompensation finden. Das gilt insbesondere auch auf lokaler Ebene, wo sich der Paritätische mit seinem Mitgliedsorganisationen für das soziale Miteinander einsetzt“, wird Laumert in der Mitteilung zitiert.

1976 hatte sich Laumert als Zivildienstleistender im Paritätischen Wolfenbüttel im sozialen Bereich engagiert. Nach seinem Studium und einer Tätigkeit als Jugendpfleger beim Landkreis übernahm er 1987 die Geschäftsführung des Paritätischen in Salzgitter. Im Jahr 2001 kam die Geschäftsführung des Paritätischen Wolfenbüttel dazu. Zudem war er viele Jahre als Fachreferent für den landesweiten Mahlzeitendienst „Essen auf Rädern“ im Paritätischen Niedersachsen tätig.

Als Nachfolger stehe Sven Dickfeld in den Startlöchern, der als Regionalgeschäftsführer beim Paritätischen tätig sei und neben dem Kreisverband Wolfsburg nun auch die Geschäftsführung der Kreisverbände Salzgitter und Wolfenbüttel übernehme.