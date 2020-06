Wolfenbüttel lockert die Kita-Betreuung

Am Zaun der Kindertagesstätte Hoppetosse an der Kleinen Breite in Wolfenbüttel wurden viele von Kindern gemalte Bilder als Mutmacher angebracht.

Gute Nachrichten für alle Erziehungsberechtigten. In einem offenen Brief teilt Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink (parteilos) mit, dass aufgrund der positiven Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens weitere Lockerungsschritte für die Kindertagesstättenbetreuung vollzogen werden können. Unter anderem werden die Aufnahmekriterien geändert.

Ab der kommenden Woche werde unter anderem die Notbetreuung in den Kitas deutlich ausgebaut, heißt es in dem Schreiben des Bürgermeisters, welches auch auf der Homepage der Stadt einsehbar ist. Es sei vorgesehen, dass die Hälfte der Betreuungsplätze wieder zur Verfügung gestellt werden. Dementsprechend sollen die Aufnahmekriterien für die Notbetreuung geändert werden.

Prüfungen auf Betreuung entfallen

Neu ist: Die Eltern müssen ab Montag nicht mehr nachweisen, ob eine anderweitige Betreuungsmöglichkeit besteht. Somit entfallen die bisherigen Prüfungen des Sonderurlaubs, Home-Office oder anderer Alternativen, die eine Betreuung des Kindes im privaten Rahmen ermöglichen, heißt es in dem Brief. Es werden künftig Kinder aufgenommen, die die Voraussetzungen einer der nachfolgend genannten Kategorien entsprechen.

Bevorzugt aufgenommen werden Kinder, die der Kategorie 1 entsprechen. Das heißt: ein Elternteil ist in einem systemrelevanten Beruf der kritischen Infrastruktur tätig. Auch wenn das Kindeswohl gefährdet oder wenn eine Kündigung oder der Verlust des Arbeitsplatzes droht, landet in dieser Kategorie.

Zur Kategorie 2 gehören Kinder mit einem besonderen Förderbedarf oder Kinder von berufstätigen Alleinerziehenden.

Kategorie 3 besteht aus Kindern von Selbstständigen.

Kategorie 4 nennt sich in den Brief „Ergänzende Gruppe“. Hier heißt es: Soweit noch Platzreserven bestehen, können Eltern, die nicht unter die ersten Kategorien fallen, und denen nachweislich ein erheblicher Verdienstausfall droht, sich Hoffnungen auf einen Betreuungsplatz machen. Zudem werden weitere Härtefälle durch die Kita-Leitung anerkannt.

Aktualisiertes Formular auf der Homepage

Für die Anmeldung des Kindes steht ein aktualisiertes Formular auf der Internetseite der Stadt zur Verfügung. Dieses soll ausgefüllt direkt in der Kindertagesstätte abgegeben werden. Für Fragen steht das Schulamt zur Verfügung unter den Rufnummern (05331) 86224 oder (05331) 86202. Auch die Leitungen der Kindertagesstätten können Fragen beantworten.

Neben der Notbetreuung ist weiterhin ein ergänzendes Angebot in den Kindertagesstätten für die Kinder vorgesehen, die in diesem Sommer eingeschult werden. Für alle „Vorschulkinder“, die nicht bereits in der Notbetreuung berücksichtigt werden, findet mindestens einmal pro Woche für mindestens zwei Stunden, im Regelfall in der Zeit zwischen 13 und 17 Uhr, ein Angebot in den Kindertagesstätten statt.

Die Ausweitung der Notbetreuung gilt zunächst für den Zeitraum vom 8. bis zum 19. Juni. In einem nächsten Schritt soll der Übergang von der Notbetreuung in einen eingeschränkten Regelbetrieb erfolgen, heißt es abschließend in dem Schreiben.

