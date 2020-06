Die Einsatzstelle befand sich an der Straße Im Großen Teiche in Wolfenbüttel.

Geparktes Auto gerät in Wolfenbüttel in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, ist am Mittwoch, 10. Juni, gegen 22 Uhr ein Auto in Brand geraten, das auf einem Privatgrundstück an der Straße Im Großen Teiche in Wolfenbüttel stand. Durch das Feuer wurde laut Polizeisprecher Frank Oppermann dort ein weiteres Auto.

Höhe des Sachschadens unklar

Die Feuerwehr habe den Brand schnell gelöscht. Zum entstandenen Sachschaden könnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Oppermann: „Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache wurden aufgenommen.“