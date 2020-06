Auto gerät in Wolfenbüttel in den Gegenverkehr

Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, geriet am vergangenen Mittwoch, 10. Juni, gegen 18.30 Uhr eine 88-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug auf der Salzdahlumer Straße in Wolfenbüttel in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Wagen eines 22-Jährigen.

Schaden von zirka 15.000 Euro

Durch den Zusammenstoß seien beide leicht verletzt worden, der 22-Jährige habe vom Rettungsdienst ins Städtische Klinikum gebracht werden müssen. An den Autos sei Sachschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstanden, sie hätten abgeschleppt werden müssen.