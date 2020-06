Kissenbrück. Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin am Samstag gegen 12.15 Uhr in Kissenbrück.

Eine 53-jährige Autofahrerin übersah die 24-Jährige laut Polizei im Einmündungsbereich Allee/Hinter dem Dorfe. Auto und Rad kollidierten, die 24-Jährige stürzte. Sie wurde mit dem Rettungsdienst in das Städtische Klinikum Wolfenbüttel gebracht, so die Polizei. Am Fahrrad und am Auto entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.