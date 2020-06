Endlich! Das Wolfenbütteler Stadtbad Okeraue öffnet wieder

Gute Nachrichten für alle Wolfenbütteler Bade-Fans! Das Stadtbad Okeraue öffnet in knapp zwei Wochen wieder – wenn auch mit Einschränkungen. Das Allwetterbad begrüßt in der Woche ab dem 29. Juni wieder Besucher. Das Wolfenbütteler Stadtbad musste aufgrund der Corona-Beschränkungen monatelang geschlossen bleiben. Während in mehreren Orten im Landkreis bereits wieder in den Freibädern geplanscht werden kann, war die Öffnung für das Stadtbad laut den Betreibern bislang nicht möglich. Denn das Cabriobad gilt nicht als Freibad, sondern als ein Hallenbad mit Außenbecken. Sämtliche Nichtschwimmerbecken, die Freizeitbereiche und das Planschbecken sowie Umkleiden und Sanitärbereiche befinden sich im Hallenbadbereich.

Weniger Gäste dürfen rein

Wie die Stadtbetriebe Wolfenbüttel am Dienstag mitteilen, musste für das Stadtbad zunächst ein neues Betriebskonzept erstellt werden, das die Umsetzung und Einhaltung der strengen Hygiene-Anforderungen unter Corona-Bedingungen sicherstellt. Der Schutz der Besucher und Mitarbeiter habe dabei oberste Priorität. So seien die geltenden Abstandsregelungen auch im Schwimmbad einzuhalten. Das bedeutet, dass weniger Besucher gleichzeitig das Bad besuchen dürfen und einige der Attraktionen nicht mehr wie gewohnt genutzt werden könnten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Tickets online kaufen

Wie in anderen Bädern auch, wird es feste Nutzungszeitfenster geben, zwischen denen Reinigungs- und Hygienearbeiten vorgenommen werden. Der Ticketverkauf wird online erfolgen, um Zutritte im Vorfeld steuern und längere Warteschlangen vor dem Gebäude vermeiden zu können. Die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung sind momentan in vollem Gange. Die Sauna und die Gastronomie müssen zunächst noch geschlossen bleiben. In Kürze werden weitere Informationen bekannt gegeben.

Das beliebte Allwetterbad hatte im vergangenen Jahr sein fünfjähriges Bestehen gefeiert.