Ein Ladendieb reißt in Wolfenbüttel einen Detektiv zu Boden

Ein 37-jähriger Mann wurde am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr von einem Ladendetektiv beim Diebstahl von Waren im Wert von 60 Euro in einem Einkaufsmarkt in der Straße Am Rodeland beobachtet. Als der 70-jährige Detektiv den Mann ansprach, versuchte dieser, das Geschäft zu verlassen. Der Detektiv wollte ihn daran hindern, und es entstand laut Mitteilung der Polizei ein Gerangel, wobei der Detektiv stürzte und sich leicht verletzte. Der 37-Jährige verließ das Geschäft, die Polizei konnte ihn aber in unmittelbarer Nähe stellen. red