Französischkenntnisse als Türöffner bei Bewerbungen

Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums legten ihre DELF-Prüfungen ab und konnten nun ihre entsprechenden Diplome in Empfang nehmen.

Bereits im Januar und Februar dieses Jahres legten mehrere Schülerinnen und ein Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums ihre DELF-Prüfungen ab und konnten nun endlich ihre entsprechenden Diplome in Empfang nehmen, wie die Schule mitteilt. Das DELF (Diplôme d’études de langue

française) ist ein international anerkanntes Zertifikat, mit dem Schüler ihre Französischkenntnisse nachweisen können. Ein solcher Nachweis ist hilfreich bei der Einschreibung an einer Hochschule oder kann ein Türöffner sein bei einer Bewerbung für eine Arbeitsstelle in französischsprachigen Ländern.

Die anspruchsvollen Prüfungen beinhalten einen mündlichen und einen schriftlichen Teil, der auch Text- und Hörverstehen einschließt, und werden in der Regel von einem „Muttersprachler“ abgenommen. Dabei werden unterschiedliche Niveaustufen angeboten, die sich am „Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen“ orientieren.

Die THG-Schülerinnen Berenike Heinze, Hanna Michaelis, Amelie Steyer und Luna Schmidt und der Schüler Alex Borschewski (alle Jahrgang 10) erhielten jetzt ihre A2-Diplome aus der Hand ihrer Fachlehrerin Eva-Maria Stehr und ihrer Schulleiterin Sandra Feuge. Begeistert lobten die beiden Lehrkräfte die Jugendlichen für die hervorragenden Ergebnisse, die sie in allen Prüfungsteilen erzielt hatten. Auch Hanna Marie Hippe (Jahrgang 11) darf stolz sein auf ihr herausragendes Abschneiden bei der B1-Prüfung. Motiviert durch dieses Erfolgserlebnis hätten alle die nächste Niveaustufe im Blick. red