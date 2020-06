Einbrecher steigen in Wolfenbüttel in Büro ein

Über ein Fenster sind nach Angaben der Polizei unbekannte Täter in der Zeit von Dienstag, 22 Uhr, bis Mittwoch, 8 Uhr, in ein Büro in einem Haus in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße eingestiegen. In den Räumen hebelten sie einen verschlossenen Schrank auf. Aus diesem stahlen sie Elektronik und Bargeld, teilt die Polizei Wolfenbüttel weiter mit.

Der entstandene Sachschaden wird mit zirka 1500 Euro angegeben, heißt es weiter. Hinweise nimmt die Polizei unter (05331) 933-0 entgegen.