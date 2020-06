Stadt: Wolfenbütteler Bürgermuseum ab 16. Juli geöffnet

Das Bürgermuseum in Wolfenbüttel.

Zum Start der Sommerferien öffnet das Bürgermuseum wieder seine Türen nach der durch Corona bedingten Schließung. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Besucher haben dadurch auch die Gelegenheit, den Prozess der Umgestaltung der Ausstellungsinsel „Uniformierte Zeiten“ mit zu begleiten, so die Stadt weiter.

Prozess transparent machen

„Wir haben uns hier ganz bewusst dazu entschieden, den Optimierungsprozess transparent und für alle Interessierten öffentlich zu verfolgen“, wird Bürgermeister Thomas Pink zitiert. Um auch Hintergrundinformationen anzubieten, würden die entsprechende Beschlussvorlage des Kulturausschusses sowie begleitende Presseartikel ebenfalls ausgelegt.

Fehlerhafter Text wird entfernt

Die Verwaltung weiter: „Bereits bis zur Wiedereröffnung am 16. Juli wird der fehlerhafte Wandtext zum Ausstellungsteil ,Uniformierte Zeiten’ entfernt sein. Dieser Text datierte den Beginn der Judenverfolgung in Wolfenbüttel falsch, indem er den Eindruck erweckte, die jüdische Bevölkerung Deutschlands sei erst ab Kriegsbeginn 1939 Verfolgungen und schließlich der Vernichtung durch die Nationalsozialisten ausgesetzt gewesen.“

FDP hatte Antrag gestellt

Einen Antrag auf Öffnung des Museums hatte die FDP-Fraktion am Montag an den Rat der Stadt Wolfenbüttel gestellt, der an diesem Mittwoch tagt (zu weiteren Themen der Sitzung siehe Text auf dieser Seite).

red