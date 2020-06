Wendessen. Der Einbruch ereignete sich nach Polizeiangaben an der Leipziger Allee. Entwendet wurde augenscheinlich nichts. Zeugen werden gesucht.

Täter durchsuchen Gewerberäume in Wendessen

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Freitag, 19. Juni, 15.30 Uhr, und Montag, 22. Juni, 9 Uhr, nach Aufhebeln einer Tür in ein Nebengebäude eines Gewerbebetriebes in Wendessen an der Leipziger Allee eingedrungen.

Schadenshöhe ist noch nicht bekannt

Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht, entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Zum entstandenen Sachschaden könnten derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zweiter Einbruch am Lindenblick

Ein möglicher Tatzusammenhang besteht laut Oppermann zu einem Einbruch im annähernd gleichen Tatzeitraum in ein Büro an der Straße Lindenblick (wir berichteten). Dort sei Bargeld entwendet worden. Zeugen werden gesucht,

Hinweise: (05331) 9330.

red