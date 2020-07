Zwei Radfahrer bei Unfällen in Wolfenbüttel leicht verletzt

Zwei Fahrradfahrer sind bei Verkehrsunfällen am Dienstag und am Mittwoch in Wolfenbüttel leicht verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Autofahrer übersehen Mann und Frau auf Fahrrad

Am Dienstagabend übersah ein Autofahrer einen 63-jährigen Mann auf dem Neuen Weg beim Rückwärtsausparken, sodass der Radfahrer durch den Anstoß hinfiel und sich leicht verletzte. An Auto und Fahrrad entstanden leichte Sachschäden.

Am Mittwoch wurde eine 47-jährige Radfahrerin an der Einmündung der Heinrich-Heine-Straße in die Adersheimer Straße ebenso leicht verletzt. Wieder übersah ein 41-jähriger Autofahrer die Frau, die den Radweg in die falsche Fahrtrichtung fuhr. Auch hier verletzte sich die Radfahrerin leicht – der Sachschaden blieb gering, so die Polizei.

red