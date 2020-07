Wolfenbütteler Familien-Bildungsstätte hat neues Programm

Das neue Jahresprogramm der Evangelischen Familien-Bildungsstätte (EFB) ist da: Die heftigen Einschnitte in das alltägliche Leben während der Corona-Pandemie haben auch die Arbeit der EFB stark beeinträchtigt. Nach einer kurzfristigen kompletten Absage aller Kurse im März sind im Mai wieder einige Angebote gestartet, aber mit Abstandsgebot und Maske ist noch keine Normalität wieder eingetreten, heißt es in einer Mitteilung der Einrichtung. Dennoch sei das neue Jahresprogramm 2020/21 von Ute Klinge und Heidrun Ripke geplant worden. Die EFB werde auf die jeweils aktuellen Verbote und Gebote reagieren und ihre Teilnehmer informieren, was das für die jeweiligen Kurse bedeute.

Bewährtes wird fortgesetzt, Neues kommt hinzu

Neben Bewährtem werden in den Räumen auf dem Kirchencampus und an zahlreichen weiteren Standorten auch neue Themen aufgegriffen, heißt es. Eine aktuelle Reihe mit dem Titel „Bewusst nachhaltig leben“ biete in fünf Vorträgen einen kleinen Einblick in das Thema. Der Begriff der Nachhaltigkeit komme ursprünglich aus der Forstwirtschaft. Hier gehe es darum, dass nicht mehr Holz gefällt werden dürfe, als nachwachse. Dieses Prinzip lasse sich auf alle Lebensbereiche anwenden. Das Thema Nachhaltigkeit spiele auch eine große Rolle bei den Kleiderbörsen, die in diesem Herbst nicht in den Räumen der EFB stattfinden könnten. Deshalb sei für September ein Markt für Kindersachen unter freiem Himmel geplant. Auch die Verwendung von Stoffwindeln diene der Nachhaltigkeit: Bei einem Infotermin gebe es für Eltern Auskunft darüber, wie sie beim Wickeln ihrer Kinder auf Plastikmüll verzichten könnten.

Vorleseangebote für Kinder

Mit einem Bollerwagen voller Bücher und ein paar Sitzkissen für die Kinder gibt es zwischen Rutsche und Schaukel im Freien gemütliche Vorleseangebote, teilt die Einrichtung weiter mit. Besondere Vorlesestunden in der EFB könnten zur Entdeckungsreise werden. Eine Geschichte werde in verschiedenen Sprachen vorgelesen und die Kinder erführen so ganz nebenbei etwas über Länder, Kulturen und das bunte Leben in aller Welt.

Unter der Überschrift „Treffpunkt Cafeteria!“ fänden sich einige neue Angebote, in lockerer Runde zusammenzukommen. Dazu gehöre der alle zwei Monate stattfindende Stammtisch für Großeltern, der vor allem Fragen des Miteinanders von Alt und Jung thematisiere.

Auch das sechsmal jährliche Frühstück für sei neu im Programm und biete die Möglichkeit, sich zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten zu verabreden.

Das knallorangene Programmheft ist ab sofort in der Evangelischen Familien-Bildungsstätte und im Internet erhältlich. Schriftliche und digitale Anmeldungen werden auch in den Ferien entgegengenommen.