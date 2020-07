Unbekannte stehlen Sammelfiguren bei Einbruch in Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. Auf Sammelfiguren und eine Digitalkamera hatten es Einbrecher in Wolfenbüttel abgesehen. Tatort war an der Lohenstraße.

Unbekannte sind am Mittwoch zwischen 8.45 und 19 Uhr in ein Wohnhaus an der Lohenstraße eingebrochen. Sie öffneten die Wohnungstür gewaltsam, so die Polizei, und durchsuchten die Räumlichkeiten. Gestohlen worden seien diverse Sammelfiguren, eine Digitalkamera und eine Sporttasche. Schadenshöhe: etwa

700 Euro.

red