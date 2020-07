Der Unfall passierte in Fümmelse.

Unfall in Fümmelse: Zwei Verletzte und 12.000 Euro Schaden

Eine 43-jährige Autofahrerin habe am Freitagmittag laut Polizeiangaben beim Abbiegen von der Unteren Dorfstraße in Fümmelse einen 24-jährigen Autofahrer in seinem VW-Tiguan übersehen. Der Mann sei laut Polizei zwar vorfahrtsberechtigt gewesen, allerdings sei er auf dem linken Fahrstreifen gefahren. Im Einmündungsbereich der Drehstraße kam es dann zum Zusammenstoß.

Unfall in Fümmelse: Autofahrer müssen ins Krankenhaus

Dabei haben sich die beiden Autofahrer leicht verletzt, allerdings wurden beide durch das Deutsche Rote zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Renault der 43-Jährigen sowie der VW des Mannes waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf etwa 12.000 Euro. Gegen beide Autofahrer sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

red