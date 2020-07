Wilde Müllkippe in Hötzum – Polizei ermittelt

In Hötzum an der Kreisstraße 5 ist den Beamten der Polizeistation Cremlingen am Donnerstag ein größerer Abfallhaufen gemeldet worden. Unrat, Bauschutt und mehrere Kanister mit Motoröl wurden gefunden.

Die Polizei hat Samstagfrüh um 4 Uhr auf dem Glatzer Weg in Wolfenbüttel einen 25-jährigen Autofahrer kontrolliert – er hatte keine Fahrerlaubnis. Ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ist die Folge.

Eine Autofahrerin hat am Freitag um 21.25 Uhr auf der Straße Am Herzogtore in Wolfenbüttel einen am Fahrbahnrand stehenden Fußgänger übersehen und angefahren. Er erlitt leichte Verletzungen.

Raser erwischt

Die Polizei hat am Freitagvormittag kontrolliert, ob die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h auf der Landesstraße 495 Richtung Wolfenbüttel eingehalten wurde. Etwa 25 Prozent der gemessenen Fahrzeuge waren „signifikant zu schnell unterwegs“, teilt sie mit. Der schnellste Verkehrsteilnehmer ist mit 117 km/h gemessen worden. Die Betroffenen erwartet ein Bußgeld.

Radfahrer mit Handy baut Unfall

Ein telefonierender Fahrradfahrer hat am Samstag um 20.10 Uhr auf der Neuen Straße in Veltheim einen geparkten Jeep Renegade beschädigt. Ein Zeuge beobachtete laut Polizei, wie der Radler gegen das Auto fuhr und stürzte. Er sei wieder auf das Rad gestiegen und in Richtung „Am Mühlenberge“ weitergefahren. Die Polizei sucht nach dem Mann, der etwa 18 Jahre alt und von normaler Statur ist. Er hat blonde Haare und trug eine kurze Hose, ein T-Shirt und eine Brille. Hinweise bitte an die Polizeistation Cremlingen, (05306) 93170.

Die Polizei hat am Wochenende in Wolfenbüttel betrunkene Auto- und Radfahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle auf der Grauhofstraße am Samstag um 15 Uhr stellten Beamte Alkoholgeruch in der Atemluft eines Autofahrers fest. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,6 Promille. Auf der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße fuhr ein junger Radfahrer am Sonntag gegen 4 Uhr so unsicher, dass er der Polizei auffiel. 1,79 Promille ergab ein Atemalkoholtest. Gegen beide wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

red