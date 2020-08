Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehr Ahlumer Straße/Doktorkamp.

Auto und Pedelec stoßen in Wolfenbüttel zusammen

Ein 83-jähriger Autofahrer hat laut Polizei am Dienstag, 4. August, gegen 9.30 Uhr am Kreisverkehr Ahlumer Straße/Doktorkamp vermutlich aus Unachtsamkeit eine von rechts kommende und in falscher Richtung fahrende 82-jährige Pedelecfahrerin übersehen.

Frau kam ins Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 82-Jährige leicht, sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.

red