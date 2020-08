Sparkasse fördert Wolfenbütteler Schuldnerberatung

Meik Rahmsdorf (rechts) brachte zu seinem Besuch in den Schuldnerberatungsstelle den symbolischen Scheck mit. Ulrich Hagedorn und Ilona Kaula freuen sich über die Würdigung ihrer Arbeit.

„Ich freue mich, dass wir auch in diesem Jahr wieder einen maßgeblichen Beitrag zur Unterstützung der Schuldnerberatung leisten können“, wird Bankdirektor Meik Rahmsdorf, Leitung Privatkunden Nord/Ost, in einer Mitteilung über die symbolische Scheckübergabe zitiert. Ulrich Hagedorn, Geschäftsführer des Awo-Kreisverbandes, und Schuldenberaterin Ilona Kaula nahmen die Spende entgegen. Die niedersächsischen Sparkassen fördern traditionell die Schuldnerberatungsstellen, so die Bank.

27.500 Euro für die Region

Die niedersächsischen Sparkassen stellen demnach für 2020 einen Förderbetrag von 530.000 Euro zur Verfügung. 27.500 Euro hiervon kommen den drei Schuldnerberatungsstellen im Geschäftsgebiet der Braunschweigischen Landessparkasse zu Gute.

red