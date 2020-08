Fridays for Future demonstriert am Freitag in Wolfenbüttel

View this post on Instagram

📢 Was ist eigentlich los im Dannenröder Forst? Vielleicht hast du schon vom Dannenröder Forst, kurz "Danni", gehört. Das ist ein 250 Jahre alter Buchenwald in der Nähe von Marburg in Hessen. 🌳Dieser soll nun für den Bau einer Autobahn (der A49) gerodet werden. Um es in der Gallileo-Maßeinheit zu sagen: 140 Fußballfelder gesunder Mischwald sollen einer Asphalt-Straße weichen. 🔥 Wir sagen: Wald statt Asphalt! Der Autobahn-Bau ist nicht nur ein fataler Schritt in die falsche Richtung - Klimaschutz sieht anders aus! - sondern gefährdet ein Trinkwasserschutzgebiet, welches eine halbe Millionen Menschen mit Wasser versorgt. Wir erleben das dritte Dürrejahr in Folge, der Amazonasregenwald fängt erneut Flammen und in Gegenden Deutschland wird für dieses Jahr Wasserknappheit prognostiziert. 🔥 💪 Um den Danni zu retten, brauchen wir euch diesen Freitag (21.08.) auf den Straßen: Deutschlandweit werden Kundgebungen und Demos stattfinden. ‼️Auch Wolfenbüttel ist dabei! Um 15 Uhr treffen wir uns zu einer Kundgebung vor dem Rathaus. Kommt vorbei, bringt Demoschilder, eine Maske und gute Laune mit! Wir freuen uns auf euch! 🌻