Das Solferino in Wolfenbüttel zieht für etwa drei Wochen um

Wolfenbüttel. Grund für den temporären Umzug an den Exer 7 sind Umbauarbeiten in der Küche. Doch die neue Heimat des Solferino hat auch Vorteile.

Am Exer hat das große Umräumen begonnen: Weil das Tagesrestaurant Solferino wegen Umbauarbeiten in der Küche für etwa drei Wochen seine Türen schließt, lagert das Deutsche Rote Kreuz sein Lokal vom Exer 17 an den Exer 7 aus. Dort übernimmt das „kleine Solferino“ ab Montag sämtliche Funktionen: „Wir bieten von 9 bis 14 Uhr Frühstück und Mittagessen“, wird Anja Höltje, die Service-Leiterin des Integrationsbetriebs, in einer Pressemitteilung zitiert.

Plus des „kleinen Solferinos“: viele Parkplätze und Außenterasse

Auch baulich hätten die Besucher am Exer 7 nichts zu vermissen, heißt es weiter. Hötlje verweist als großes Plus der neuen Räumlichkeiten auf die vielen Parkplätze vor der Tür, die großen Räume in der Nr. 7 und die großzügige Terrasse: „So können wir immer und überall die richtigen Abstände einhalten.“

Weiterhin biete das Tagesrestaurant eine Auswahl an aktuellen Gerichten, Frühstücksvariationen und eine Eiskarte. Neu sei laut Fabian Nestle, Teamleiter in der Küche, der Bacon-Burger. Zudem könnten Besucher bargeldlos bezahlen.

red