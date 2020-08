Sportverein trinkt für das Eulenspiegel-Museum in Schöppenstedt

Eintracht Ebendorf, ein Sportverein mit zirka 500 Mitgliedern in der Nähe von Barleben in Sachsen-Anhalt, hat dem Eulenspiegel-Museum etwa 70 Kilogramm Kronkorken gespendet. Damit soll das Museum in Schöppenstedt unterstützt werden.

19.000 Euro hat das Museum in den vergangenen Jahren gesammelt

Bereits seit einigen Jahren sammelt die Museumsstiftung unter dem Motto „Sammeln für Till!“ Kronkorken, um den Schrott bei einem Altmetallhändler zu Geld zu machen und somit den Fortbestand des Museums zu sichern. Auf diese Weise seien in den vergangenen Jahren bereits mehr als 19.000 Euro zusammengekommen, teilt die Samtgemeinde Elm-Asse mit.

„Wir waren sofort begeistert von der Aktion, alle im Verein haben mir ihre Kronkorken vorbeigebracht“, sagt Manfred Biedermann von Eintracht Ebendorf, der nicht nur extra eine Dreiviertelstunde nach Schöppenstedt gefahren war, sondern auch die Korken schleppen musste. „Ich möchte betonen, dass vor allem meine Tischtennissenioren für den guten Zweck zur Flasche gegriffen haben. Selbstverständlich größtenteils zur Wasserflasche, wie es sich für Sportler gehört“, ergänzt Biedermann. Er bekam als Dank und stellvertretend für Eintracht Ebendorf noch eine Aufmerksamkeit vom Museum überreicht.

red