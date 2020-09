Wolfenbüttel: Frau will keine Maske tragen – Hausverbot

„Völlig uneinsichtig“, so heißt es in der Polizeimeldung, soll sich am Mittwoch eine 50-jährige Frau gezeigt haben, die ohne Mund-Nasen-Schutz in einem Einkaufszentrum in der Schweigerstraße unterwegs war.

50-Jährige muss das Einkaufszentrum verlassen

Die Frau sei zunächst vom Personal auf die Tragepflicht hingewiesen, weigerte sich jedoch, eine entsprechende Maske zu tragen, heißt es vonseiten der Polizei weiter. Auch gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten zeigte sie sich weiterhin „extrem uneinsichtig“.

Die Folge: Die Frau musste das Einkaufszentrum verlassen und es wurde ein Hausverbot gegen sie ausgesprochen. Zudem leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die niedersächsische Corona-Verordnung ein.

red