Lebenspartner und Jugendliche in Wolfenbüttel im Streit

Wolfenbüttel. Beide Auseinandersetzungen ereigneten sich am vergangenen Samstag. Der genaue Ablauf ist in beiden Fällen unklar.

Nach zwei Fällen von Körperverletzung am vergangenen Samstag, 5. September, ermittelt die Polizei Wolfenbüttel. Laut ihrer Mitteilung war es gegen 22.47 Uhr in Wolfenbüttel an der Straße Am Hillberge zu Streitigkeiten zwischen zwei Lebensabschnittsgefährten gekommen, die in Tätlichkeiten ausarteten. Der genaue Ablauf sei den Besatzungen der zwei eingesetzten Funkstreifenwagen von der 34-jährigen Frau und dem alkoholisierten 35 Jahre alten Mann nicht geschildert worden.

Mann wird der Wohnung verwiesen

„Die Frau wurde leicht im Gesicht verletzt, der Mann wurde durch die Polizei der Wohnung verwiesen. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet“, heißt es weiter.

Konflikt in der Innenstadt

Bereits gegen 16.15 Uhr waren demnach zwei 17-Jährige und ein 14 Jahre alter Jugendlicher in Wolfenbüttel auf dem Kornmarkt in Streit geraten. Hierbei soll der 14-Jährige von den beiden anderen geschlagen und gewürgt worden sein, so das Kommissariat.

Zeugen haben anderen Eindruck

Zeugen äußerten sich anders zum Ablauf, so dass der genaue Sachverhalt im eingeleiteten Strafverfahren ermittelt werden muss, erläutert die Polizei. Und weiter: Die Beteiligten kannten sich untereinander. Der 14-Jährige wurde leicht verletzt.

red