Geldwechsel-Trick: Unbekannte ergaunern in Wolfenbüttel Bares

Drei Frauen und ein Mann haben in einem Gewerbebetrieb am Holzmarkt versucht, mittels eines Geldwechsel-Tricks an Bargeld zu gelangen. Dazu verwickelten sie eine Angestellte nach Polizeiangaben in ein Verkaufsgespräch. Tatzeit: Mittwoch gegen 17.35 Uhr.

Nach dem Verlassen des Geschäftes habe die Geschädigte das Fehlen des Bargelds bemerkt. Eine genaue Täterbeschreibung gebe es nicht, so die Polizei. Alle vier sollen aber jeweils in Zweiergruppen eingetreten sein und zwischen 1,60 und

1,65 Meter groß sein.

