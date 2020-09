Vor einigen Tagen konnte Wolfenbüttels für die städtischen Kindertagesstätten zuständiger Dezernent Thorsten Drahn im Sozialausschuss noch berichten, dass der Start ins neue Kindergartenjahr „weitestgehend reibungslos“ geklappt habe. Am Mittwochabend musste er am Ende der Ratssitzung in der Lindenhalle den Ratsmitgliedern berichten, dass zwei Geschwisterkinder in der Kindertagesstätte in Halchter positiv getestet worden sind. Drahn geht davon aus, dass die Kindertagesstätte aus Quarantäne-Gründen bis zum 25. September geschlossen werden muss.