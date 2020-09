Wolfenbütteler Kitas nehmen ab Montag wieder Regelbetrieb auf

Wolfenbüttel. Schutzmaßnahmen sollen den uneingeschränkten Betrieb ermöglichen. Das verkündete Bürgermeister Thomas Pink in einem offenen Brief.

Anfang nächster Woche werden die Kindertagesstätten der Stadt Wolfenbüttel den uneingeschränkten Regelbetrieb wieder aufnehmen oder fortführen. Bedeutet: Der Umfang der Betreuung, ganz- oder halbtags, soll ab Montag, 28. September, wieder die üblichen Zeiten umfassen – einschließlich der Randstundenbetreuung und sämtlicher pädagogischer Angebote. Das teilt Bürgermeister Thomas Pink in einem offenen Brief an die Eltern mit. Die Kinder sollten somit zeitlich und qualitativ in den Kitas so betreut werden, wie es „vor Corona“ der Fall war, schreibt Pink.

Schutzmaßnahmen sollen Regelbetrieb ermöglichen

Möglich machen sollen dies die vom Land Niedersachsen vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen für Kinderbetreuung – dazu zählen regelmäßiges Lüften, Spiele im Freien und ein geordnetes Bringen und Abholen der Kinder.

Bürgermeister Pink bittet außerdem die Eltern darum, ihr Kind bei Krankheitssymptomen wie Fieber, Husten oder Durchfall oder einem positiven Corona-Test im Umfeld daheim zu lassen – um das Infektionsrisiko einzudämmen und Erzieher zu entlasten.

Pink trotz schwieriger Rahmenbedingungen zuversichtlich – bislang zwei Schließungen wegen Corona-Infektionen

Seit Ende Juni wurden die Tagesstätten in Wolfenbüttel wieder für alle Kinder geöffnet und die Einschränkungen stufenweise aufgehoben. Bislang mussten zwei der 26 Kitas im Stadtgebiet vollständig beziehungsweise teilweise temporär geschlossen werden, weil Corona-Infektionen auftraten. „Diese Fälle zeigen, dass das Virus nach wie vor präsent ist und wir täglich mit der Möglichkeit einer veränderten Lage rechnen müssen“, sagt Bürgermeister Thomas Pink.

Mehr dazu: Zweite Kita in Wolfenbüttel muss nur teilweise schließen

Trotz dieser Ungewissheit sei er mit Blick auf die vergangenen Wochen und Monate zuversichtlich, dass das Betreuungsangebot in den Kindertagesstätten auch unter schwierigen Rahmenbedingungen künftig grundsätzlich gewährleistet werden könne.

Mehr lesen: Drei Wolfenbütteler Schüler stehen unter Corona-Verdacht

Oder auch: Corona im Landkreis Wolfenbüttel- Die Fakten auf einen Blick

red