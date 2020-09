MitRespekt! gegen Diskriminierung in Wolfenbüttel

Immer mehr ehrenamtlich Engagierte, Personen in der Kommunalpolitik oder anderen öffentlichen Diensten und Ämtern beobachten einen steigenden Unmut und verbale sowie körperliche Gewaltbereitschaft gegen sie, wie der Landkreis Wolfenbüttel mitteilt. Auf diesen Missstand will die Initiative „MitRespekt! Für Niedersachsen“ aufmerksam machen und dazu beitragen, ihn zu verändern.

Die Initiative wurde vom Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens, dem Ministerium für Wissenschaft und Kultur und den kommunalpolitischen Vereinigungen ins Leben gerufen. Auch der Landkreis Wolfenbüttel und seine Mitgliedskommunen nehmen an der Initiative teil.

Beleidigungen in neuer Dimension

„Beleidigungen und Gewaltaufrufe - insbesondere auch in den sozialen Medien - haben eine völlig neue Dimension erreicht. Diese Form grundloser Anfeindungen gegenüber kommunalen Mandats- und Amtsträgern, aber auch Verwaltungsmitarbeitern, ehrenamtlichen Helfern und Rettungskräften sind nicht zu tolerieren. Auch deswegen unterstützen wir die Initiative des Landes“, wird Marc Lohmann, Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten, in der Pressemitteilung zitiert.

Fotoshooting für respektvollen Umgang

Unter dem Motto „Mach mit – Zeig Gesicht“ fällt am 19. Oktober 2020 der Startschuss für eine Fotokampagne, die das Bildungszentrum im Landkreis Wolfenbüttel (BIZ) organisiert: Institutionen, Vereine, Schulen, Freundeskreise oder andere engagierte Gruppen aus dem Landkreis können an der Kampagne teilnehmen und ihr individuelles „Respektfoto“ erstellen lassen.

Das Team des BIZ wird an acht Tagen zwischen dem 19. Oktober und 13. November im Landkreis unterwegs sein und kommt zu einem Fotoshooting zu den engagierten Akteurinnen und Akteuren vor Ort. Die Fotos werden mit einer individuellen Respekt-Botschaft versehen und stehen den Gruppen dann auch für die Verbreitung in den eigenen Netzwerken oder für die eigene Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung.

Fotoaktion ist kostenlos

So könne das Einstehen für Respekt im eigenen Umfeld sichtbar werden und einen Austausch über respektvolles Verhalten anregen, der viele Menschen im Landkreis erreicht. „Menschen in öffentlichen Diensten und Ämtern haben ein Recht darauf, dass ihnen mit Respekt begegnet wird. Die Fotoaktion will dafür sensibilisieren“, wird Landrätin Christiana Steinbrügge zitiert. Informationen zu einem Fotoshooting gibt es unter www.bildungszentrum-wolfenbuettel.de oder unter MitRespekt@lk-wf.de oder unter (05331) 84261. Die Teilnahme ist kostenlos.

red