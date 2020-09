Corona: Entwarnung an drei Schulen in Wolfenbüttel

Die Corona-Testergebnisse von den drei Wolfenbütteler Schulen liegen laut Mitteilung der Stadt nun vor: „Lehrkräfte sowie Schüler an der Henriette-Breymann-Gesamtschule (HBG), der Leibniz-Realschule sowie des Gymnasiums am Schloss (GiS) sind alle negativ getestet worden. Die Corona-Verdachtsfälle haben sich nicht bestätigt“, so Stadtsprecher Andree Wilhelm.

Die Schulen seien informiert worden, dass die Quarantäne der Schüler sowie der Lehrkräfte mit Wirkung ab dem 30. September aufgehoben sei, das teilt das Gesundheitsamt im Landkreis Wolfenbüttel mit.

In der vergangenen Woche kam es zu einer groß angelegten Testung an den drei Wolfenbütteler Schulen. Am HBG wurden 89 Personen getestet, an der Realschule 35 und am GiS 150 Schüler sowie 45 Lehrkräfte. Die drei Verdachtsfälle standen im Zusammenhang mit dem Haushalt einer positiv getesteten Person. Das positive Ergebnis lag dem Gesundheitsamt am 24. September vor. Drei Kinder des Haushalts gehen auf die genannten Schulen im Stadtgebiet.

Betroffener Haushalt: Weitere Testungen

Die Kinder aus dem Haushalt mit der positiv getesteten Person seien negativ getestet worden, zeigten aber typische Krankheitssymptome. Das Gesundheitsamt habe aus Vorsichtsgründen eine erneute Testung der Kinder durchgeführt, der ebenfalls negativ ausgefallen sei. Die Kinder des Haushalts blieben noch in Quarantäne.

Verdachtsfall: Testungen an der CGLS negativ

Im Zusammenhang mit den Verdachtsfällen stehen laut Stadt auch Testungen an der Berufsbildenden Schule, der Carl-Gotthard-Langhans-Schule (CGLS). Hier nahm das Gesundheitsamt am Montag 23 Proben ab.

Krippe des Kinderschutzbundes – kein Corona

Ebenso negativ getestet wurden rund 30 Kinder und zehn Erzieherinnen und Erzieher der Krippe des Kinderschutzbundes in Wolfenbüttel. Auch hier gab es keine Infektionen mit dem Corona-Virus, der Verdachtsfall hat sich nicht bestätigt.

