Die Grenzen des Ich und Du im Wolfenbütteler Kunstverein

Wolfenbüttel. Ab Sonntag ist im Kunstverein in der Reichsstraße die Dialogausstellung „It's all about you and me“ von Jana Doell und Silke Schwarz zu sehen.

In der Dialogausstellung „It’s all about you and me“ zeigen die beiden Künstlerinnen Jana Doell und Silke Schwarz ab Sonntag, 4. Oktober, neben je eigenen Arbeit eine gemeinsam für den Kunstverein Wolfenbüttel konzipierte Rauminstallation, in der die Grenzen des Ich und Du im Spiegel verschwimmen. Im Zentrum ihrer je spezifischenkünstlerischen Arbeitsweise steht immer wieder der eigene, der menschliche, der weibliche, der politische Körper, der interagiert, performt, rezipiert, repräsentiert und Fragen von Gender und (Macht-)Verhältnissen aufwirft und sich im Gegenüber widerspiegelt, beschreibt Kunstvereins-Geschäftsführerin Stine Hollmann die Arbeiten der beiden Künstlerinnen.

Die Installation „You need to be nicer“ (2020) von Silke Schwarz . Foto: Karl-Ernst Hueske Die Installation „You need to be nicer“ (2020) von Silke Schwarz konzentriere sich auf das Ergebnis der diesjährigen Studie der UN zur Geschlechtergerechtigkeit, die ermittelt hat, dass 90 Prozent der Menschen weltweit Vorbehalte gegenüber Frauen haben. Dieses prekäre Ergebnis erstrahlt in weißer Neonschrift an der Wand. Dazu hören die Besuchenden einen immer wiederkehrenden Songausschnitt von Whitney Houstons „I’m every Woman“, während sich in ruhiger kontinuierlicher Drehung im Raum positionierte Podeste dazu drehen, welche von den Besuchern betreten werden können. Dem gegenüber zeigt Jana Doell eine neue audiovisuelle Arbeit. Darin beschäftigt sie sich mit dem Schweizer Bundesgesetz über den Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz, demnach für jeden Einwohner ein Schutzraumplatz zur Verfügung stehen muss. Dokumentarisch-experimentell stellt Doell die Frage, vor was wir uns eigentlich schützen und ob Mauern die beste Lösung sind. Die Ausstellung ist vom 4. Oktober bis 1. November im Kunstverein in der Reichsstraße zu sehen und zwar jeweils von Mittwoch bis Freitag von 16 bis 18 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 11 bis 13 Uhr. Führungen werden auf Anfrage angeboten. Jana Doell beschäftigt sich in ihrer audiovisuellen Arbeit mit Bunkern. Foto: Karl-Ernst Hueske Zur Ausstellung gibt es auch einen Workshop für Schüler und Erwachsene am 17. Oktober von 14 bis 18 Uhr mit Jana Doll und Silke Schwarz. Dabei geht es um das Thema „Körper/Bewegung /Sprache“ und speziell um Fragen wie: Wie verhalten wir uns als Individuum zur Gesellschaft, wie wirkt die Gesellschaft auf uns als Einzelperson? Wie sind unser Körper und unsere Sprache von unserer Umgebung beeinflusst? In einer Ausstellungsbegehung mit den Künstlerinnen soll diesen Fragen körperlich und sprachlich nachgegangen werden, erklärte Hollmann. Anmeldungen für den Workshop sind bis zum 15. Oktober unter: kontakt@kunstverein-wf.de oder (05331) 27875 möglich. Ein Künstlerinnengespräch von Jana Doell und Silke Schwarz im Gespräch mit Kuratorin Marie DuPasquier findet zudem am Freitag, 16. Oktober, 19 Uhr, statt. Auch hierfür ist eine Anmeldung bis 15. Oktober erforderlich. Das Gespräch wird aufgezeichnet und auf der Homepage des Kunstvereins veröffentlicht.