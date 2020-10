Wolfenbüttel singt mit 499 anderen Städten für den Frieden

Endlich durfte mal wieder gesungen werden. Und das wurde auch reichlich ausgenutzt, anlässlich des 30. Tages der Deutschen Einheit. Ein mehrstündiges regionales Musikprogramm fand auf dem Schlossplatz statt. Mit diesem Festival sollte ein Zeichen für Frieden und Freiheit gesetzt werden, berichtete Markus Lüdke von der Landesmusikakademie, die gemeinsam mit dem Arbeitskreis Musik in der Jugend sowie der Bundesakademie für kulturelle Bildung die gut besuchte Veranstaltung organisiert hatte.

Auf dem Schlossplatz fand ein mehrstündiges Musikprogramm zum Tag der Deutschen Einheit statt. Hier singt gerade der Du Crepes Sucette mit den Gästen der Veranstaltung.. Foto: Karl-Ernst Hueske

Darüber hinaus beteiligten sich an der Veranstaltung der Niedersächsische Chorverband, der Chorverband Niedersachsen-Bremen, die Initiative „Singende Landschaft“ und die Kontaktstelle Musik Region Braunschweig. Den allen dankte Landrätin Christiana Steinbrügge in ihrem Grußwort. Sie bezeichnete die Veranstaltung als „schöne Idee und neues Format für den Tag der Deutschen Einheit“. Die Veranstaltung mache Mut, die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.

Der Höhepunkt der Veranstaltung begann um 19 Uhr: Zeitgleich mit 499 anderen Städten in Deutschland wurden zehn vorher ausgesuchte Lieder gesungen, darunter der Wende-Rocksong „Wind of Change“, aber auch so bekannte Lieder wie „Hevenu shalom alechem“, „“Dona nobis pacem“, „Amazing Grace“ oder „We shall overcome“. Aber es wurden nicht nur fremdsprachige Lieder gesungen, sondern auch „Nun danket alle Gott“, „Über sieben Brücken muss du gehn“ oder „Der Mond ist aufgegangen“. Beendet wurde das gemeinsame Liedprogramm der 500 Städte mit der Deutschen Nationalhymne und der Europahymne.

Auch Salzgitters ältester Chor, der Chor „Machterscher Kontrapunkt”, beteiligte sich an der mehrstündigen Veranstaltung am Tag der Deutschen Einheit auf dem Schlossplatz. Foto: Karl-Ernst Hueske

Aufgerufen hatte zu dieser besonderen Veranstaltung der Bundesmusikverband Chor & Orchester. Mit der Initiative „3. Oktober – Deutschland singt“ sollte am Tag der Deutschen Einheit mit Gesang und Musik in Dankbarkeit an die Friedliche Revolution erinnert werden. Außerdem wollten sich die Initiatoren für eine Zukunft ohne Aus- und Abgrenzung einsetzen.

In Wolfenbüttel sorgten unter besonderer Beachtung der Abstandsregeln bereits ab 15 Uhr über das bundesweite Singen hinaus drei weitere regionale Musik-Acts für ein abwechslungsreiches Programm – darunter der Chor „Machterscher Kontrapunkt”, der älteste Chor Salzgitters, der Braunschweiger „Shantychor” und das Akustik-Instrumental-Duo „Crepes Sucette”.